Создатели Civilization 7 представили Фридриха Великого в свежем трейлере лидеров

Проект будет доступен игрокам с 11 февраля.

Создатели Civilization 7 представили Фридриха Великого в свежем трейлере мировых лидеров, представленных в компьютерной игре. Герой будет править в милитаризированной Пруссии. Авторы уточнили, что в молодости персонаж больше интересовался искусством и литературой, чем сражениями. Однако, взойдя на престол, герой начал проявлять склонность к военной теории и пристрастие к агрессии. В результате Фридриху удалось расширить государственные границы и укрепить военную репутацию своей страны на геополитической арене. В управлении он предпочитает железный кулак, но также и готов оказать интеллектуальное покровительство.

Официальная премьера Sid Meierʼs Civilization 7 запланирована на 11 февраля. Игра выйдет на таких платформах как консоли PlayStation, PC, Xbox и Nintendo Switch. Компьютерная игра Sid Meierʼs Civilization VII получит несколько дополнений. Авторы проекта указали в социальных сетях, что работа ведется по аналогии с предыдущими частями серии Деталями первой партии DLC поделился с пользователями новостной портал Polygon, опубликовавший информацию раньше времени. Однако позже материал был удален с сайта издания. В источнике упоминалось о том, что лидерами нововведения станут Текумсе, Ада Лавлейс, Симон Боливар, Ксеркс (империя Ахеменидов), Фридрих (эпоха барокко). Появятся такие цивилизации как Шауни, Великобритания, Карфаген, Болгария, Непал, а также геймерам будут доступны природные чудеса в виде горы Мачапучаре, Фудзи, Вихрен, Виникунка.

Civilization 7 выходит 11 февраля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Вышел трейлер фильма "Все, что тебя касается".

Фото и видео: YouTube / Sid Meier"s Civilization