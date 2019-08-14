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Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино

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Данное заявление актриса сделала на премьере своего нового фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?".

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом сообщил портал Vulture.

Данное заявление актриса сделала на премьере своего нового фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в нью-йоркском кинотеатре Metrograph. При этом, о своем уходе из кино она говорила еще в феврале 2019 года.

О да. Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно.

Кейт Бланшетт

Премьера фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" по одноименному роману писательницы Марии Семпл состоится в России 5 сентября.

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 Видео: YouTube/ iVideos

Теги: актриса, кейт бланшетт, фильмы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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