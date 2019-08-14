Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино

Данное заявление актриса сделала на премьере своего нового фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?".

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом сообщил портал Vulture.

Данное заявление актриса сделала на премьере своего нового фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в нью-йоркском кинотеатре Metrograph. При этом, о своем уходе из кино она говорила еще в феврале 2019 года.

О да. Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. Кейт Бланшетт

Премьера фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" по одноименному роману писательницы Марии Семпл состоится в России 5 сентября.

Ранее на Piter.TV: Новые куклы Барби появятся в образах персонажей "Звездных войн".

Видео: YouTube/ iVideos