Новые куклы Барби появятся в образах персонажей "Звездных войн"

Девушки будут выглядеть как R2-D2, Дарт Вейдер и принцесса Лея.

Американская компания Mattel, которая уже более полувека специализируется на производстве Барби, выпустит новую коллекцию кукол. Девушки появятся на прилавках магазинов в образах персонажей "Звездных войн". Об этом сообщили производители в Instagram.

Новые куклы примерят на себя наряды принцессы Леи Органы и лорда ситхов Дарта Вейдера. Еще одна кукла из этой серии предстанет в образе дроида R2-D2.

В настоящий момент компания Mattel открыла предзаказ на приобретение кукол из новой коллекции. Они будут продаваться в эксклюзивной упаковке по цене 100 долларов. К каждой Барби будет выдаваться сертификат подлинности.

Фантастическая сага "Звездные войны" режиссера Джорджа Лукаса включает в себя 11 художественных фильмов. Первая картина вышла на экраны в 1977 году и собрала в мировом прокате 775,4 млн долларов. В 1983 года завершилась оригинальная трилогия Лукаса. В конце 1990-х гг. было принято решение о перезапуске франшизы. Так появились еще три приквела, действия которых разворачивались за несколько лет до событий в первых трех эпизодах.

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Фото: Instagram / mattel