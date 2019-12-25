SuperJob узнал у жителей страны как часто они сталкиваются с мошенниками.

Каждый шестой россиянин пострадал из-за телефонных мошенников (около 16%). Об этом рассказали представители компании SuperJob со ссылкой на социологическое исследование. По данным специалистов, каждые девятый потерял имущество или денежные средства хотя бы один раз. Неоднократно жертвой преступления становился каждый 20 человек. Чаще всего злоумышленники обманывают женщин (16% против 14% у мужчин).

Восемь из десяти россиян заявили о том, что регулярно получают звонки, похожие на мошеннические. Только к13% граждан с такими звонками обращаются ежедневно. несколько раз в неделю - около 20%, раз в месяц - 23% опрошенных.

Эксперты обратили внимание на то, что чаще всего на звонки мошенников жалуются люди с высоким доходом, а также лица, которым более 45 лет.

В Тулуне мужчина купил себе новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам.

Фото: Piter.tv