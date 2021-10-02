Житель Иркутской области отдал преступникам 400 тысяч рублей.

В Тулуне мужчина купил себе новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Полиция установила, что преступники представились клиенту сотрудниками службы безопасности кредитной организации. В результате 55-летний местный житель перевел при помощи нового смартфона злоумышленникам свыше 400 тысяч рублей.

Потерпевший отметил, что ему поступил телефонный звонок о том, что кто-то пытается оформить кредит по его данным. Мошенники посоветовали "перекрыть" заем, оформив "зеркальный" кредит. Затем они попросили перевести все денежные средства на указанные счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Телефонные мошенники развели пенсионеров на 9 млн рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по ркутской области