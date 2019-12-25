Телефонные мошенники развели пенсионеров на 9 млн рублей

Пожилую женщину из Кировского района псевдоработник банка убедил перевести на "безопасный" счет почти 5 млн рублей. Дедушку из Петродворцового района уговорили отправить около 4 млн рублей.

В Петербурге злоумышленники обманули пенсионеров и украли у них около 9 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 1 октября, в правоохранительные органы обратился 75-летний мужчина из Петродворцового района, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой аферистов. Пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. "Менеджер" предложил мужчине перевести деньги на "безопасный" счет. Потерпевший отправил 3 млн 859 тыс. рублей на неизвестный номер. После завершения операции "банкир" исчез. Подобная ситуация произошла и с жительницей Кировского района. 69-летняя женщина отправила злоумышленникам 4 млн 950 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают мошенников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге росгвардейцы вымогали у подростка деньги, угрожая подбросить ему наркотики.

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