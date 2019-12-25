Каждый седьмой получивший вакцину "Спутник V" жалуется на слабость

Каждый седьмой получивший российскую вакцину "Спутник V" жалуется на слабость и температуру. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам чиновника, около 14% волонтеров, испытавших препарат против коронавируса, также имеют боли в мышцах.
Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
По словам специалиста, описываемые симптомы были заранее спрогнозированы медиками. Они нивелируются в течение суток или полтора.
Ситуация с коронавирусом остается стабильной.
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