Каждый седьмой получивший вакцину "Спутник V" жалуется на слабость

В Минздраве рассказали о симптомах вакцинировавшихся от коронавируса.

Каждый седьмой получивший российскую вакцину "Спутник V" жалуется на слабость и температуру. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам чиновника, около 14% волонтеров, испытавших препарат против коронавируса, также имеют боли в мышцах.

Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

По словам специалиста, описываемые симптомы были заранее спрогнозированы медиками. Они нивелируются в течение суток или полтора.

Ситуация с коронавирусом остается стабильной.