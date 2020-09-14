Минздрав объяснил с чем связан рост заболеваемости COVID-19

Мурашко считает, что статистика зараженных начала ухудшаться после возвращения граждан из отпусков.

Минздрав России Михаил Мурашко объяснил с чем связан рост заболеваемости COVID-19. Об этом министр заявил в эфире канала "Россия 1".

Министр уточнил, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом достаточно стабильная. Однако по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов.

Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов. - Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко подчеркнул, что говорить о волнах COVID-19 не совсем правильно. Пока на стационарном лечении находятся около 90 тыс. пациентов. Российские медики уже быстрее и проще справляются с коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что Минтранс подготовил проект поправок к ПДД.

Видео: ВК/Свердловская область