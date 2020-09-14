Минздрав объяснил с чем связан рост заболеваемости COVID-19

Минздрав России Михаил Мурашко объяснил с чем связан рост заболеваемости COVID-19. Об этом министр заявил в эфире канала "Россия 1".
Министр уточнил, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом достаточно стабильная. Однако по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов.
Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов.
- Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Мурашко подчеркнул, что говорить о волнах COVID-19 не совсем правильно. Пока на стационарном лечении находятся около 90 тыс. пациентов. Российские медики уже быстрее и проще справляются с коронавирусом.
Ранее мы сообщили, что Минтранс подготовил проект поправок к ПДД.
Видео: ВК/Свердловская область
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