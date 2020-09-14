СМИ: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

В будущем новый проект будет отправлен в аналитический центр при правительстве.

Министерство транспорта России подготовило проект поправок к ПДД. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Поправки изменят правила тонировки автомобилей. Подчёркивается, что пропускная световая способность лобового стекла будет снижена с 75% до 70%. О пороговых нормах на других стёклах пока неизвестно.

Также поправки Минтранса могут разрешить использовать аптечки любого вида, огнетушители, знаки аварийной остановки, не ориентируясь на ГОСТы 2001 года. Новые правила могут усилить наказания за остановку или стоянку на островке безопасности.

В будущем новый проект будет отправлен в аналитический центр при правительстве.

Ранее в Петербурге усилят контроль за безопасностью дорожного движения.