В Петербурге усилят контроль за безопасностью дорожного движения

Для этого надо ужесточат контроль за соблюдением ПДД и усилить социальную рекламу.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что власти Петербурга намерены усилить контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На заседании городской комиссии по профилактике безопасности дорожного движения губернатор Александр Беглов поднял вопрос безопасности школьников. Ведомствам поручено проверить освещение, искусственные неровности, светофоры и дорожную разметку.

Кроме того, губернатор Петербурга поставил задачу по снижению аварийности и смертности на дорогах города.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили "трамвай-галерею" с детскими рисунками.

Фото:Piter.TV