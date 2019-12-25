В Петербурге усилят контроль за безопасностью дорожного движения

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что власти Петербурга намерены усилить контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
На заседании городской комиссии по профилактике безопасности дорожного движения губернатор Александр Беглов поднял вопрос безопасности школьников. Ведомствам поручено проверить освещение, искусственные неровности, светофоры и дорожную разметку.
Кроме того, губернатор Петербурга поставил задачу по снижению аварийности и смертности на дорогах города.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили "трамвай-галерею" с детскими рисунками.
Фото:Piter.TV
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