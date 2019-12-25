В Петербурге запустили "трамвай-галерею" с детскими рисунками

Все картины объединяет любовь художников к электрическому транспорту.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Северной столице на линию вышел первый трамвай-галерея с рисунками участников конкурса "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Необчный трамвай ходит по маршруту №10. На общественном транспорте красуются рисунки как самых юных участников четырех-пяти лет, так и уже более взрослых 12-летних ребят.

Общая тема для всех работ — любовь художников к электрическому транспорту.

Ранее мы сообщали о том, что новый памятник Виктору Цою подсветят до конца 2020 года.

Фото:СПб ГУП "Горэлектротранс"