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Новый памятник Виктору Цою подсветят до конца 2020 года
Сегодня, 9:28
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IRINA_CHALKINA

Новый памятник Виктору Цою подсветят до конца 2020 года

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Памятник установлен на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что до конца 2020 года в Петербурге намерены подсветить памятник Виктору Цою. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Мителева.

Памятник установлен на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов. По словам Мителева, рядом с ним появятся  36 фонарей. Отмечается, что протяженность сетей составит 4,6 километра.

Также на территории планируется демонтаж старых опор и светильников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут ввести запрет на закрашивание граффити.

Фото:pixabay

Теги: виктор цой, памятник виктору цою, сергей мителев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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