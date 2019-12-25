Ситуация с коронавирусом остается стабильной

По словам губернатора, новые правила входят в привычку.

В понедельник, 14 сентября, губернатор Петербурга высказался о ситуации с коронавирусом.

Глава города отметил, что провел переговоры с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Министр уверен, что ситуация с пандемией стабильная. Кроме того, новые правила входят в привычку: использование масок и перчаток, социальная дистанция в общественных местах, стандарты безопасности в организациях и на предприятиях стало частью повседневной жизни.

Ранее мы писали, что вице-губернатор поделился, чего ждать петербургскому бизнесу от второй волны COVID-19.

Фото: Piter.TV