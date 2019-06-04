В период ЕГЭ 22% школьников принимают успокоительное

Стресс в этот период испытывают 73% российских выпускников.

Почти 73% российских выпускников испытывают стресс в период сдачи единых государственных экзаменов. При этом, 22% пьют лекарства для снятия нервного напряжения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенным проектом "Дети Mail.ru".

Больше половины родителей (57%) считают, что их детям не нужна психологическая помощь в период ЕГЭ. В среднем, выпускники тратят на подготовку к экзаменам 10 часов.

К репетиторам ходят 74% школьников, 29% занимаются у двух педагогов, 19% - у трех. Дополнительно школьники занимаются математикой (60%), русским (43%) и иностранным языками (27%).

Опрос проводили с 16 по 21 мая среди 16 400 родителей выпускников.

Днем ранее нерешительный террорист не смог сорвать проведение ЕГЭ по русскому языку в Петербурге.

Видео: YouTube/ Рособрнадзор