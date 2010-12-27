Нерешительный террорист не смог сорвать проведение ЕГЭ по русскому языку

О взрывном устройстве хулиган сообщил по телефону.

В понедельник, 3 июня, в 86-й отдел полиции поступил звонок от неизвестного. По данным "Оперативного прикрытия", мужчина сообщил, что в школе №106 Приморского района заложено взрывное устройство. Пару секунд раздумий во время телефонного звонка хватило хулигану, чтобы одуматься. Итогом звонка стала осенившая его мысль, что всё-таки взрывать школу со старшеклассниками он передумал. Сорвать ЕГЭ по русскому языку не удалось...

Экзамен по русскому языку в 106-й школе вчера сдавало 184 ученика, в здании также находилось 65 человек преподавательского и административного состава.

Ближе к полудню осмотр в школе завершился. Никакой угрозы не было найдено, но лишний раз проверка не помешает.

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