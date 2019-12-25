В Минздраве рассказали о хороших показателях по вылечившимся пациентам с инфекцией.

Казахстан заявил о пройденном пике коронавируса. Об этом сообщили местные журналисты на портале kapital.kz. Они сослались на информацию, предоставленную министром здравоохранения страны Алексеем Цоем.

Пик прошел, и наша задача — удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения Алексей Цой, глава Минздрава Казахстана

В Казахстане по данным на 3 августа выявлено 92 662 случая заражения коронавирусом. С момента начала эпидемии в стране 64,4% пациентов с COVID-19 уже вылечились от инфекции. За последние сутки от болезни избавились 672 человека.

Жители казахстанского города пытались линчевать педофила.