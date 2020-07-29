Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане

Всего в Казахстане зафиксировано 86 192 случаев COVID-19.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в стране ещё на две недели. Об этом сказано на его сайте.

В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце. цитата из сообщения

Отмечается, ситуация с инфекцией в Казахстане и запредельных государствах может ухудшиться, поэтому карантинные меры продлить необходимо. Далее, судя по заявлению, должно последовать поэтапное смягчение мер.

В среднем в Казахстане коронавирусом за сутки заражается около полутора тысячи человек. Выздоравливает 63%, загруженность больниц упала на 43%, в реанимациях – на 27%.

Всего в Казахстане зафиксировано 86 192 случаев COVID-19.

Ранее мы писали, что ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией.

Видео: Youtube/ KTK TV