В стране резко выросло число пациентов с пневмонией, у которых зафиксирован отрицательный тест на коронавирус.

ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией. Об этом заявила журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль.

Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации Кэролайн Кларинваль, представитель ВОЗ

Чиновница заметила, что к ситуации также привлечены сотрудники местного Минздрава. Кларинваль призывает СМИ прежде чем делать выводы, подождать результатов анализа собранных данных. Ранее власти страны проинформировали врачей о резком росте числа пациентов с пневмонией. За первое полугодие 2020 года число таких пациентов составило почти 98,5 тысяч человек. Этот показатель на 55,4% больше, чем за аналогичный период в 2019 году. У значительной части пациентов наблюдается отрицательный тест на коронавирус.

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Видео: Youtube/ CGTN