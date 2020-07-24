Полиция сдержала натиск активистов, требовавших расплаты.

Жители казахстанского города пытались линчевать педофила. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Казахстан". Они объяснили, что в городе Сатпаев Карагандинской области пропала пятилетняя девочка. Позже ребенка нашли в квартире взрослого мужчину. Малышка провела там несколько часов. В настоящее время владелец жилплощади обвиняется в похищении и изнасиловании несовершеннолетней.

В СМИ сообщили, что жители города собрались около дома подозреваемого. Они требовали у полиции выдать им мужчину для расправы. Активисты стучали во все квартиры, чем напугали жильцов. Правоохранительным органам удалось сдержать натиск горожан. Известно, что демонстранты также посетили администрацию Сатпаева. Они жгли припаркованные машины около здания полиции и выбивали стекла в жилых домах.

Стоит добавить, что пострадавшая девочка сейчас находится с матерью.

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