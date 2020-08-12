Решение приняли в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в Россию. Помимо РФ авиасообщение будет восстановлено с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египетом и Украиной. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на заявление комитета гражданской авиации республики.

Решение приняли в соответствии с рекомендациями казахстанского Минздрава, а также после одобрения межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что в России выросли цены на авиакеросин.

Видео: government.ru