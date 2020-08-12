Цена авиакеросина в аэропортах Москвы упала на 40-60%.

В России выросли цены на авиакеросин. Об этом сообщает российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, которая направила письмо в Минэнерго и ФАС с просьбой о проверке ценообразования в аэропортах РФ. Об этом пишут "Известия".

После того как авиаперевозчики провели тендеры на поставку топлива, его цена выросла: в аэропортах Кольцова под Екатеринбургом на 62,1%, в Домодедово — 33,4%, Жуковский — 36%, Пулково — 18%, в аэропорту Владивостока — на 20,4%, Благовещенска — 21,1%, Иркутска — 28,1%, Краснодара — 48,4%, Красноярска — 48,6%.

При этом в "Роснефти" заявили, что цена авиакеросина в аэропортах Москвы упала на 40-60%. Эксперты отметили, что стоимость топлива для самолётов в России по отношению к 2020 году упала.

Ранее мы писали, что приостановлено прямое авиасообщение между Петербургом и Минском.

Видео: kremlin.ru