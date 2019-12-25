По предварительным данным, компания восстановит авиасообщение 21 августа.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что приостановлено прямое авиасообщение между Петербургом и Минском. Это подтверждают сервисы по продаже билетов.

В официальной группе авиакомпании "Белавиа" во "Вконтакте" пользователи отметили, что они возмущены соответствующим решением. По предварительным данным, компания восстановит авиасообщение 21 августа.

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Стоит отметить, что официально "Белавиа" не сообщала о приостановлении рейсов между Петербургом и Минском.

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Фото:Piter.TV