Делегаты встретятся друг с другом до конца января.

Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти. Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев "РИА Новостям". Чиновник рассказал, что Нурсултан получил соответствующий запрос от Минска.

Документы с предложением договориться о поставках ресурса поступили от компании "Белнефтехим". В ближайшее время стороны встретятся, чтобы обсудить детали возможного контракта. Первый раунд переговоров состоится до 20 января. В Казахстане напомнили, что осуществляют поставки нефти по диверсифицированным направлениям.

Ранее Piter.tv писал о том, что оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть.

Видео: YouTube/ВПУ №35 м. Стрия