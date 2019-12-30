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Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти

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Делегаты встретятся друг с другом до конца января.

Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти. Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев "РИА Новостям". Чиновник рассказал, что Нурсултан получил соответствующий запрос от Минска.

Документы с предложением договориться о поставках ресурса поступили от компании "Белнефтехим". В ближайшее время стороны встретятся, чтобы обсудить детали возможного контракта. Первый раунд переговоров состоится до 20 января. В Казахстане напомнили, что осуществляют поставки нефти по диверсифицированным направлениям.

Ранее Piter.tv писал о том, что оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть.

Видео: YouTube/ВПУ №35 м. Стрия

Теги: белоруссия, казахстан, нефть, поставки
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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