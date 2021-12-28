Магзум Мирзагалиев назвал планы страны по приросту добычи энергоресурса.

Казахстан планирует нарастить добычу нефти в 2022 году до 87,5 млн тонн. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава профильного министерства по энергетике Магзум Мирзагалиев. Чиновник пояснил, что сейчас показатель составляет только 85,7 млн тонн ресурса.

Если говорить по 2022 году, то наш план чуть побольше. Прирост, соответственно, у нас будет почти 2 млн тонн, он будет достигаться за счет Тенгизского и Карачаганакского месторождений. Магзум Мирзагалиев, министр энергетики Казахстана

Напомним, что Минэнерго Казахстана 22 декабря сообщило о том что добыча нефти в республике будет увеличиваться. К 2030 она должна достичь показателя в 104,2 млн тонн.

Казахстан планирует в 2022 году закупать в РФ от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии.

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