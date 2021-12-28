Казахстан планирует в 2022 году закупать в РФ от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии

Магзум Мирзагалиев оценил обсуждение закупок ресурсов у РФ.

Казахстан планирует в 2022 году закупать в России от 500 до 1 тыс. МВт электроэнергии. Такое заявление журналистам во время брифинга сделал глава профильного министерства по энергетике. Эксперт ответил на соответствующий вопрос журналистов о планах по закупке энергетических ресурсов у Москвы на следующий год.

Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнерами из РФ проводим. Что касается объемов, то объем будет в среднем, наверное, варьироваться в зависимости от времени суток. Магзум Мирзагалиев, министр энергетики Казахстана

Министр добавил, что с российской стороной все еще ведутся переговоры по закупочной стоимости ресурсов. Мирзагалиев уточнил, что уже сейчас Казахстану понятно, что процесс будет вестись силами коммерческих компаний.

Власти Казахстана заявили, что речи о дерусификации в стране не идет.

Фото и видео: YouTube / СЦК - Служба центральных коммуникаций