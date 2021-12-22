Даурен Абаев объяснил необходимость внесения изменений в законы республики.

Власти Казахстана заявили, что речи о дерусификации в стране не идет. Такое заявление в эфире YouTube-проекта сделал первый заместитель начальника президентской администрации Даурен Абаев. Он дал интервью проекту "Открытый диалог 2.0". По словам чиновника, власти страны рассчитывают на корректное использование местного государственного языка.

Никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках. Даурен Абаев, казахский чиновник

Напомним, что в начале декабря 2021 года парламент Казахстана одобрил внесение дополнений и правок в республиканские законы, касающиеся визуальной информации. В документах говорится о требованиях по использованию преимущественно казахского языка на установленных по стране указателях и рекламных вывесках. Изменения направлены на подпись лидеру Касым-Жомарту Токаеву.

Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Петербурга в Казахстан.

Фото и видео: YouTube / KAZINFORM LIVE