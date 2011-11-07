Казачий атаман погиб в сгоревшем утром гараже на Полюстровском

Как рассказали свидетели, Беспалов хотел забрать документы в горящем ангаре и задохнулся.

Во вторник, 7 декабря, в сгоревшем гараже погиб атаман хутора "Чернореченский" Юрий Беспалов на Полюстровском проспекте. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что пожар произошел рано утром, с огнем боролись 12 единиц техники и 47 человек личного состава. Как рассказали свидетели, Беспалов хотел забрать документы в горящем ангаре и задохнулся.

В пресс-службе казачего Крестовозодвиженского собора рассказали, что атаман хутора "Чернореченский", добрый друг нашего прихода, творческий, живой и мудрый человек.

Ранее ночью в Красногвардейском районе сгорел частный дом. С огнем боролись 17 спасателей.

Фото: Вконтакте / Казачий Крестовоздвиженский собор