Ночью в Красногвардейском районе сгорел частный дом

С огнем боролись 17 спасателей.

В ночь на 8 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. На Заречной улице, 1, загорелся частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 01:30. Огонь охватил дощатый крытый металлом дом размером 3 на 5 метров. Пожар тушили 17 спасателей. В 02:53 возгорание было ликвидировано. К этому времени дом сгорел полностью.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV