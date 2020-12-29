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На Полюстровском проспекте сгорел Nissan
Сегодня, 21:42
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На Полюстровском проспекте сгорел Nissan

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С огнем боролись 5 человек и одна спецмашина в течение 13 минут, в 21:27 пожар был ликвидирован.

В воскресенье вечером, 7 ноября, в Выборгском районе Петербурга сгорел автомобиль Nissan. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт в 21:15. На Полюстровский проспект у дома 14 загорелся автомобиль Nissan. По данным МЧС, в легковом автомобиле "Nissan" выгорел моторный отсек и салон.

С огнем боролись 5 человек и одна спецмашина в течение 13 минут, в 21:27 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее из жилого дома на Заставской эвакуировали жильцов во время пожара.

Фото: Piter.tv
 

Теги: машина пожар, полюстровский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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