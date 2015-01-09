Из жилого дома на Заставской эвакуировали жильцов во время пожара

Сегодня, 7 ноября, на Заставской улице произошло возгорание в жилом доме. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть службы спасения около 13:23 дня. Выяснилось, что в здании горит трехкомнатная квартира. 19 спасателей отправились тушить огонь. В операции было задействовано 5 единиц спецтехники. В помещении горела обстановка площадью 10 квадратных метров. К 14:30 огонь потушили.
Пожарные эвакуировали 35 жильцов дома. По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент выясняется причина пожара.
Сегодня в Петербурге произошло еще два пожара. Так, в ночь на воскресенье на улице Кольцова горело здание. А утром в поселке Саперный спасатели тушили трубу на производстве.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все