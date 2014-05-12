В поселке Саперный 15 пожарных этим утром тушили вытяжную трубу

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня утром, 7 ноября, в поселке Саперный Колпинского района произошел пожар в цехе по хранению опилок. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую МЧС ранним утром. Выяснилось, что на Петрозаводском шоссе горела вытяжная труба нагнетателя длиною в 30 метров.

С огнем боролись 15 пожарных на трех спецмашинах. К 07:24 пламя ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Десятинной жителей напугал пожар и черный дым в заброшке.

Фото: Piter.tv