На Малой Десятинной жителей напугал пожар и черный дым в заброшке

Очевидцы рассказали, что на место случившегося прибыла газовая служба.

В субботу, 6 ноября, в Приморском районе Петербурга произошел пожар, который заставил волноваться местных жителей. Фотографии возгорания они опубликовали в социальных сетях.

На Малой Десятинной улице вспыхнул заброшенный дом. Свидетели увидели клубы черного дыма. По словам очевидцев, на место случившегося приехали пожарные, правоохранители и работники газовой службы.

Подробности уточняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще два пожара произошло в Ленобласти этой ночью.

Фото: ВКонтакте, Любимые Коломяги