На улице Кольцова этой ночью горело здание

В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 7 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. На улице Кольцова спасатели тушили отдельно стоящее здании площадью в 20 "квадратов". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую службы спасения около 02:19 ночи. С огнем отправились бороться 10 пожарных на двух спецмашинах. К 02:58 пламя локализовали.

На данный момент устанавливается причина пожара. Выясняются обстоятельства случившегося.

Сегодня утром произошел еще один пожар. В Колпинском районе Петербурга вспыхнула труба на производстве.

Фото: Piter.tv