Она рассказала, что сидит в автозаке "без окон и дверей".

Активистка Катрин Ненашева сообщила о своем задержании в Петербурге. Сообщении появилось в Facebook-аккануте художницы 8 марта. Она рассказала, что сотрудники полиции задержала ее на выходе из дома. Она рассказала, что сидит в автозаке "без окон и дверей" – с тонированными окнами.

В дежурной части МВД по Гатчинскому району отцу Ненашевой подтвердили, что ее везут именно туда. Основанием для задержания полицейские назвали "организацию радикальных мероприятий", передает "ОВД-Инфо".

Шествие в защиту прав женщин завершилось одиночными пикетами на Малой Садовой улице в Петербурге. Сама колонна стартовала у станции метро "Чернышевская". Задержаний на самой акции зафиксировано не было.

Фото: Facebook / Катрин Ненашева