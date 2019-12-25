Активист Костров связал чрезмерную обработку улиц Петербурга реагентами с коррупцией

Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров заявил, что в обильном использовании реагентов можно увидеть признаки коррупции со стороны чиновников Петербурга.

Эксперт заявил, что в Петербурге еще остались дворы, в которых дворники вместо использования реагентов просто убирают снег. Но, по его мнению, в отдельных районах коммунальщики, видимо, решили "выжигать" снег химикатами.

Но сейчас у меня есть подозрения коррупционные, потому что высаливать те улицы, где совершенно этого не требуется, не надо. У нас сейчас город – это одна сплошная лужа, жижа и грязь, отвратительная химическая грязь, – подчеркнул Костров

По словам активиста, остатки реагентов хотят как можно скорее использовать, чтобы закупить новые.

Каждая закупка – это какой-то процент себе в карман, – резюмировал Костров

Ранее горожане были встревожены чрезмерным использованием технической соли. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский тоже заявил, что такая "засолка" улиц влияет на экологию. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к зиме, однако прошедшие снегопады показали обратное.

Фото: Piter.tv