Феминистское шествие стартовало в Петербурге

Девушки, которые вышли на прогулку по центру города, поют частушки, сопровождает песни игра на укулеле.

Шествие в защиту прав женщин стартовало в Петербурге днем в воскресенье, 8 марта. Десятки девушек и сочувствующих проблеме мужчин отправились на прогулку от станции метро "Чернышевская". Девушки, которые вышли на прогулку, поют частушки, сопровождает песни игра на укулеле.

Автомобили полиции были замечены по ходу движения колонны, однако самому движению сотрудники правоохранительных органов пока не препятствовали. Колонна успела дойти до улицы Жуковского.

81-летний трубач Михаил Тюменцев, известный как Дядя Миша, поздравил петербурженок с 8 марта.

Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА