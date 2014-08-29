Задержаний на акции зафиксировано не было.

Шествие в защиту прав женщин завершилось одиночными пикетами на Малой Садовой улице в Петербурге. Акция стартовала днем в воскресенье, 8 марта. Колонна с девушками и молодыми людьми стартовала от станции метро "Чернышевская", вышла на Невский проспект и прошла до Малой Садовой улицы.

После этого девушки встали в серию сменяемых одиночных пикетов. Лозунги были посвящены использованию феминитивов, гендерной дискриминации а также направлены против семейного и полицейского насилия. В пикеты встали более 10 человек.

Сотрудники полиции подходили к активисткам, собирали их данные и фотографировали, однако не задерживали. Время в морозный праздничный день девушки старались проводить активно, даже создав хоровод.

Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА