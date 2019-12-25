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Во Всеволожске началось строительство крытого катка
Сегодня, 8:21
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Во Всеволожске началось строительство крытого катка

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Ежедневно арена у парка "Песчанка" сможет принять около 1200 посетителей.

Подрядчик притупил к строительству крытого катка у "Парка Песчанка" во Всеволожске. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона. Для объекта уже подготовлена строительная площадка на Нагорной улице.

Напомним, летом мы уже писали про планы по открытию катка во Всеволожске для занятий хоккеем и фигурным катанием. В администрации Ленобласти добавляют, что арена послужит для проведения культурно-массовых мероприятий и матчей, а в определённые дни вход на каток будет свободным. 

Объект площадью 7 тыс. кв.м. сможет ежедневно принимать до 1200 человек. Введение стадиона намечено на 2024 год.

Ранее мы сообщили о том, что Казанскую церковь в Зеленогорске планируют отреставрировать за 143,7 млн рублей.

Фото: Правительство Ленобласти 

 

Теги: всеволожск, крытый каток, ленинградская область, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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