Во Всеволожске началось строительство крытого катка

Ежедневно арена у парка "Песчанка" сможет принять около 1200 посетителей.

Подрядчик притупил к строительству крытого катка у "Парка Песчанка" во Всеволожске. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона. Для объекта уже подготовлена строительная площадка на Нагорной улице.

Напомним, летом мы уже писали про планы по открытию катка во Всеволожске для занятий хоккеем и фигурным катанием. В администрации Ленобласти добавляют, что арена послужит для проведения культурно-массовых мероприятий и матчей, а в определённые дни вход на каток будет свободным.

Объект площадью 7 тыс. кв.м. сможет ежедневно принимать до 1200 человек. Введение стадиона намечено на 2024 год.

Ранее мы сообщили о том, что Казанскую церковь в Зеленогорске планируют отреставрировать за 143,7 млн рублей.

Фото: Правительство Ленобласти