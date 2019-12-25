Казанскую церковь в Зеленогорске планируют отреставрировать за 143,7 млн рублей

Работы затронут фасады, крыши и купола объекта культурного наследия.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение ремонта и реставрации фасадов, крыши и куполов Храма Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске. Судя по данным портала госзакупок, которые изучил Piter.TV, максимально на работы готовы выделить 143,7 млн рублей.

Исполнителю доверят выполнить штукатурные работы, реставрацию гранитной облицовки цоколя и крылец. Также в порядок будут приведены металлические решетки на окнах и ограждения в уровне звона колокольни. Реставрация ожидает деревянные и металлические двери, оконные заполнения, кровлю и купола.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 октября.

Ранее мы сообщили о том, что более 300 млн рублей готовы выделить на реставрацию Московских ворот.

Фото: Citywalls.ru