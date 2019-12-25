В Info Watch оценили возможность причастности российских хакеров к атаке на оператора трубопровода.

Наталья Касперская не исключила причастность хакеров ЦРУ к кибератаке на Colonial Pipeline. Такое заявление представительница компании Info Watch сделала журналистам "РИА Новостей" в рамках международного салона "Комплексная безопасность 2021", который проводится в Московской области. Специалист отметила, что невозможно с уверенностью говорить о том, что кибератака на трубопровод крупнейшего американского оператора совершена с территории РФ.

Если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно. Сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там - нельзя Наталья Касперская, президент Info Watch

В качестве примера спикер привела расследование WikiLeaks 2017 года. Специалисты знают о том, что в Центральном разведывательном управлении США существует подразделение UMBRAGE. Оно занимается мимикрией под мировые хакерские группы. Журналисты уточнили, что в ЦРУ умеют маскироваться под хакеров из РФ, Северной Кореи, Китая и Ирана.

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