Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка обыграла американку Слоан Стивенс.

Российская представительница Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000, организованного на территории американского города Индиан-Уэллсе. В 2024 году общий призовой фонд международного состязания превышает 9,2 миллиона долларов. В ходе выступления в третьем раунде спортсменка под 11 номером посева обыграла американскую оппонентку Слоан Стивенс. Игра завершилась с результатом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча на корте между соперницами составила 2 часа 13 минут. В следующем круге россиянка выступит против китаянки Юань Юэ.

Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби.

Фото и видео: YouTube / Tuntuni Sad Story