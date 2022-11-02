  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:39
98
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Касаткина проиграла Швентек в матче итогового турнира WTA

0 0

Россиянка выбыла из соревнований в Форт-Уэрте.

Российская представительница Дарья Касаткина проиграла польскую оппонентку Игу Швентек в матче итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации). Международные соревнования проводятся в американском городе Форт-Уэрте. Общий призовой фонд турнира в 2022 году составляет пять миллионов долларов. Матч завершился с результатом 6:2, 6:3 в пользу Швёнтек, спортсменки, посеянной на турнире под первым номером. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

Напомним, что действующей победительницей турнира в США является испанка Гарбинье Мугуруса.

Касаткина заявила, что не сможет выступать под флагом России.

Фото и видео: YouTube / WTA

Теги: wta, дарья касаткина, ига швёнтек, форт-уорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии