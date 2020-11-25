Касаткина заявила, что не сможет выступать под флагом России

По ее словам, Россия отобрала у теннисистки детскую мечту.

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что не сможет выступать под флагом своей страны. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

По словам Касаткиной, она не верит, что в мировом спорте российским спортсменам вернут возможность выступать под своим флагом. Она также заявила, что ее страна отобрала у теннисистки детскую мечту. Касаткина подчеркнула, что "ничего не сделала, чтобы у нее эту мечту забрали".

Помню, я была маленькой девочкой и мечтала: стоять с кубком "Ролан Гаррос" и смотреть, как поднимается флаг моей страны. По-моему, как пошла в школу, выучила гимн России. Который уже никогда не смогу исполнить. Дарья Касаткина, теннисистка

Ранее мы сообщали, что Надаль не сумел выйти в четвертьфинал US Open.

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак