Надаль не сумел выйти в четвертьфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление на Открытом чемпионате США.
В матче четвертого круга соперником третьей ракетки мира был американский спортсмен Фрэнсис Тиафо. Надаль уступил со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты.
В четвертьфинале US Open Фрэнсис Тиафо сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет 7 сентября.
Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в четвертьфинал US Open.
Видео: YouTube / US Open Tennis Championship
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