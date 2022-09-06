Надаль не сумел выйти в четвертьфинал US Open

Третья ракетка мира уступил в четвертом круге Тиафо.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление на Открытом чемпионате США.

В матче четвертого круга соперником третьей ракетки мира был американский спортсмен Фрэнсис Тиафо. Надаль уступил со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты.

В четвертьфинале US Open Фрэнсис Тиафо сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет 7 сентября.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в четвертьфинал US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championship