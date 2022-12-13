Касаткина проиграла Грачевой в двух сетах в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Далее россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Российская представительница Варвара Грачева вышла в четвертый раунд международного теннисного турнира категории WTA 100 (Женской теннисной ассоциации), проходящем в американском штате Индиан-Уэллс. Общий призовой фонд мероприятия достигает 8,8 миллиона долларов. В матче третьего круга спортсменка обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину, посеянную под восьмым номером. Во втором сете Грачева все же уступала оппонентке с результатом 1:4, но затем смогла взять пять геймов подряд. Соперницы провели на корте друг против друга 1 час 39 минут. В следующий раз в рамках турнира россиянка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-й номер посева).

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Фото и видео: YouTube / gitanablanca