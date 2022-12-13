  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:04
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Касаткина проиграла Грачевой в двух сетах в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

0 0

Далее россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Российская представительница Варвара Грачева вышла в четвертый раунд международного теннисного турнира категории WTA 100 (Женской теннисной ассоциации), проходящем в американском штате Индиан-Уэллс. Общий призовой фонд мероприятия достигает 8,8 миллиона долларов. В матче третьего круга спортсменка обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину, посеянную под восьмым номером. Во втором сете Грачева все же уступала оппонентке с результатом 1:4, но затем смогла взять пять геймов подряд. Соперницы провели на корте друг против друга 1 час 39 минут. В следующий раз в рамках турнира россиянка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-й номер посева).

Российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open.

Фото и видео: YouTube / gitanablanca

Теги: варвара грачева, дарья касаткина, индиан-уэллс, третий круг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии