Касаткина победила во втором круге турнира в Палермо

Россиянка обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову.

Российская спортсменка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Татьяну Прозорову во втором круге международного турнира, проводимого в итальянском городе Палермо. Известно, что в 2023 году общий призовой фонд мероприятия составляет более 225 тысяч евро. Игра завершилась с результатом 6:3, 6:1 в пользу первой ракетки данного турнира. Продолжительность матча при этом составила 1 час 24 минуты. Напомним, что в четвертьфинале соревнования 26-летняя Касаткина, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) выйдет на корт против местной теннисистки Ясмин Паолини, имеющей пятый номер посева.

Касаткина проиграла Грачевой в двух сетах в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: WTA