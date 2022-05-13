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Касаткина обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

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Россиянка обыграла на корте Паулу Бадосу.

Российская теннисистка Дария Касаткина обыграла третью ракетку мира, после чего вышла в четвертьфинал турнира в Риме. В матче третьего круга соревнования, проходящего под эгидой Женской теннисной ассоциации, спортсменка выиграла у испанской представительницы Паулы Бадосу. Матч на корте завершился с результатом 6:4, 6:4. Далее россиянка выйдет против швейцарки Джиль Тайхманн.

Дарье Касаткиной 25 лет. Сейчас девушка занимает 23-е место в рейтинге WTA. Она побеждала на четырех турнирах. Лучшим результатом теннисистки считается выход в четвертьфинальное сражение в рамках Открытого чемпионата Франции, а также в Уимблдоне. Оба раза такого результата в серии Большого шлема спортсмена достигала в 2018 году.

Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде.

Фото и видео: WTA
 

Теги: wta, дарья касаткина, рим, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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