Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде

Россиянин обошел на корте первую ракетку мира.

Российский спортсмен Андрей Рублёв обыграл сербского представителя Новака Джоковича в финале теннисного турнира в Белграде. Россиянин выиграл третий сет с результатом 6:0. Встреча проводилась в рамках турнира ATP 250. По мнению местных журналистов, иностранцу удалось совершить сенсацию, одолев на корте 20-кратного чемпиона мероприятий серии Большого шлема и первую ракетку мира.

Напомним, что на пути к лидерству в соревновании Андрей Рублев последовательно переиграл чешского спортсмена Иржи Легечку, японца Таро Даниэля, а также итальянца Фабио Фоньини. В решающем поединке он обошел действующего чемпиона "Ролан Гаррос".

Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV