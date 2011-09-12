Теннисистка напомнила, что спортсмены находятся в неопределенности по Олимпиаде и ЧМ.

Российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила вариант со сменой спортивного гражданства. Первая ракетка страны отметила, что к такой мере может прибегнуть из-за антироссийских санкций в сфере спорта.

Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим. Дарья Касаткина, теннисистка

Напомним, что в начале марта 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсменкам пришлось отказаться от участия в Кубке Билли Джин Кинг. При этом действующими чемпионами являются российские девушки. Сейчас спортсмены из РФ имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), а также Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) исключительно в нейтральном статусе. Дарья Касаткина находится на 12-м месте в списке лучших теннисисток планеты. Она завоевала четыре титула под эгидой WTA в одиночном разряде. Девушка также одержала победу в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

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Фото и видео: YouTube / Витя Кравченко