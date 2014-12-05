Александр Зверев показал, как ходит после операции на голеностопе

Немецкий представитель и по совместительству вторая ракетка мира Александр Зверев показал, как ходит после проведенной операции на голеностопе. На видео, размещенном в социальных сетях, спортсмен ходит в фиксаторе для ноги.
Александр Зверев. Версия 2.0.
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Ранее в интервью для информационного агентства RTL теннисист ответил, успеет ли восстановиться к международному соревнованию серии Большого шлема US Open, проводимого в 2022 году. Зверев заметил, что он находится в порядке, занимается восстановлением, проводит тренировки с весом. На текущий момент теннисист не отказывается от участия в Открытом чемпионате США, а также надеется выступить на Кубке Дэвиса. По словам спортсмена, эти задачи являются основными на остаток игрового сезона.
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